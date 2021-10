Arenzano, tentano furto in farmacia: fermati due minorenni

Il titolare di una farmacia ha denunciato due minorenni sorpresi in flagranza di reato mentre tentavano di rubare in una farmacia. I due, un sedicenne sinti e un altro complice di 13 anni, sono riusciti a fuggire senza portare via nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato e rintracciato i due malviventi. Il 16enne è stato trovato in possesso di una forbice e di 500 euro in contanti. Il denaro è stato posto sotto sequestro.