Secondo giorno di sciopero per i portuali genovesi aderenti all’ USB in agitazione da ieri contro il green pass e per chiedere tamponi gratis per poter accedere al porto. Rimossi i presìdi e i blocchi ai varchi Albertazzi e Ponte Etiopia la giornata di oggi si svilupperà con una manifestazione davanti alla sede portuale genovese a Palazzo San Giorgio.