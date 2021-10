Cairo, 9 profughi sorpresi nascosti in un camion: 3 di essi sono stati espulsi

Un autotrasportatore ungherese si è presentato questa mattina nella caserma dei carabinieri di Cairo informando i militari della presenza di persone nel vano di carico. Il personale del comando stazione Carabinieri di Cairo Montenotte, con il supporto di equipaggi aliquota radiomobile e stazione Carabinieri di Carcare, hanno così individuato 9 cittadini non comunitari privi di documenti e senza fissa dimora in Italia, successivamente identificati in 3 maggiorenni di origine pachistana e 6 minorenni di origine afghana.

Dapprima i militari li hanno soccorsi, quindi, al termine delle operazioni di fotosegnalamento e identificazione, sono stati tutti deferiti alla competente autorità giudiziaria per violazione sulla normativa in materia di immigrazione.

Su disposizione dell’ufficio immigrazione della Questura di Savona, i 3 maggiorenni sono stati sottoposti a provvedimento di espulsione immediato, mentre i 6 minorenni, informate le autorità competenti, sono stati affidati ai servizi sociali del comune Cairo Montenotte, per collocamento in idonea comunità.