Attacco alla sede CGIL di Genova Sampierdarena, solidarietà corale da tutte le forze politiche

Solidarietà totale alla CGIL da destra a sinistra per l’attacco subìto dalla sede del quartiere genovese di Sampierdarena: “Totale solidarietà e vicinanza alla Cgil per l’ignobile gesto intimidatorio subito a Genova, in via Stennio a Sampierdarena. Colla nella serratura, uova sul portone e manifesti strappati. La Lega ha sempre condannato con fermezza ogni forma di violenza, non esistono alibi per i delinquenti che hanno compiuto azioni indegne. La democrazia è un bene da preservare col confronto di idee e contro ogni tipo di violenza”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore Lega in Liguria.

Il PD: “La nostra piena solidarietà alle compagne e ai compagni della CGIL di Sampierdarena, la cui sede di via Stennio oggi ha subito atti vandalici per mano dei soliti, vili ignoti. Un attacco codardo e intimidatorio nei confronti di chi, ogni giorno, rappresenta un presidio costante per la comunità e il quartiere. Siamo al fianco del sindacato e condanniamo fermamente queste azioni vergognose la cui matrice a noi pare piuttosto chiara. Ignoti hanno lanciato uova contro la sede e incollato la serratura, oltre ad aver sfregiato l’adesivo con la scritta “W il 25 Aprile”.