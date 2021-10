Sarzana, Bando affitto/mutuo e spese odontoiatriche: la Giunta stanzia 36mila euro in sostegno ai cittadini

E’ pubblicato sul web site dell’ente (www.comunesarzana.gov.it) nella sezione politiche sociali-welfare il bando per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno del pagamento delle spese abitative (affitto- mutuo) e quelle odontoiatriche. Un altro sostegno varato dall’Amministrazione Ponzanelli con delibera di Giunta n.283 e che ora, con determinazione dirigenziale n.918 a firma del dirigente del settore politiche sociali Franco Nicastro, diventa esecutivo stanziando altri 36mila euro a sostegno dei cittadini che ne hanno necessità e che dovranno presentare domanda entro le ore 12 del 26 novembre all’ufficio protocollo dell’ente o a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo.comune.sarzana@postecert.it

Tra i requisiti richiesti nel bando oltre alla residenza nel Comune di Sarzana almeno dal 1 gennaio 2020 ci sono il valore ISEE non superiore a 10mila euro, non aver beneficiato di altri contributi economici a sostegno delle spese in oggetto, non aver ricevuto uno sfratto esecutivo per morosità dei canoni di locazione nell’anno 2020. L’importo massimo erogabile per canoni di locazione/ rate mutuo (anno 2020 ed anno 2021) è pari a due mensilità e comunque non superiore 800 euro a seconda delle fasce previste al bando.

Anche l’importo del contributo massimo erogabile per le spese odontoiatriche (anno 2020 ed anno 2021), tenendo conto di una spesa documentata pari o superiore a 1000 euro annui sarà calcolato in base alle percentuali stabilite nel bando.

Il modulo da utilizzare per presentare domanda è scaricabile dal sito comunale oppure potrà essere ritirato presso l’Urp.