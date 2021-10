Porto di Genova, Bottiglieri (Fit Cisl Liguria): “Crescono le aziende che stanno facendo tamponi gratuiti”

“Abbiamo ricevuto nelle ultime ore la notizia che sono in aumento ora dopo ora le aziende in porto a Genova che si sono attrezzate per fare tamponi gratuiti ai loro lavoratori raggiungendo la quota del 95% di tutte le realtà che operano nel nostro scalo. Mentre quelle che finora non hanno ancora aderito daranno un contributo per aiutare i lavoratori nel pagamento del tampone”, spiega in una nota Francesco Bottiglieri, segretario regionale FIT Cisl Liguria con delega alla portualità