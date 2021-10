Consueto pomeriggio di protesta con corteo dei no green pass a Genova. Dopo le proteste dei giorni scorsi che hanno interessato il porto, oggi pomeriggio una manifestazione ha attraversato la città con un corteo partito alle 18 da Piazza Caricamento e arrivato in Piazza Della Vittoria dopo aver toccato Piazza Corvetto e Via Ss. Filippo e Giacomo. In totale sono stati circa 2000 i partecipanti, alcuni dei quali arrivati da fuori regione.

Foto: The Italian Tribune