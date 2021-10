Calcio, il Genoa affonda a Torino: contro i granata finisce 3-2, rossoblu nei guai

Genoa in caduta libera. La squadra di Ballardini precipita all’Olimpico di Torino finendo in piena zona retrocessione; adesso la priorità, ancor prima del closing societario, diventa l’uscita dalla zona rossa. Il Toro respira dopo le ultime battute a vuoto, la vittoria consente alla squadra guidata dall’ex Juric di raggiungere un comodo centroclassifica. Finisce, dunque, 2-0 per i granata con situazione chiusa già nel primo tempo in mezz’ora grazie alle reti dell’ex Sanabria al 14′ e il raddoppio di Pobega alla mezz’ora. La partita è subito saldamente nella mani dei padroni di casa che nei primi 6′ sfiorano la rete in due circostanze: con Sanabria (pallone fuori di un soffio) e Ansaldi che costringe Sirigu a compiere un difficile intervento salva rete. Il goal torinista arriva su assist di Ansaldi che Sanabria deve solo appoggiare in fondo alla rete. Il Genoa è a disagio e non riesce a riorganizzarsi e i granata ne approfittano alla mezz’ora con Pobega che realizza solo davanti a Sirigu. Il Genoa impiega 35′ per reagire e lo fa con Destro che costringe alla paratissima il portiere torinista. Nella ripresa la squadra di Juric prosegue nella costruzione efficace del suo gioco e al 58′ realizzerebbe il terzo goal con un’autorete di Vazquez che viene fortunatamente per il Genoa, annullata per un precedente fallo di Djidji. Il Toro gestisce la palla ma al 24′ un lampo rossoblu consente al solito Destro di riaprire il match: disattenzione difensiva granata che lascia troppo spazio all’attaccante rossoblu che realizza il goal della speranza. A chiudere ogni ambizione di rimonta come contro il Sassuolo ci pensa l’ex blucerchiato Praet che al 32′ salta Criscito e appoggia a Brekalo il pallone dell’illusoria sicurezza: è 3-1; Caicedo nel finale riapre i giochi all’81’ con un movimento rapido in area di rigore ma è troppo tardi per tentare la rimonta. Per il Genoa adesso si fa dura.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

TORINO-GENOA 3-2

Reti: 13′ Sanabria (T); 31′ Pobega (T); 69′ Destro (G); 78′ Brekalo (T); 81′ Caicedo (G)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno, Singo, Pobega, Lukic, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Rodriguez, Izzo, Vojvoda, Zima, Baselli, Aina, Rincon, Praet, Belotti, Warming, Zaza. Allenatore. Juric

Genoa (3-5-2): Sirigu; Ghiglione Vasquez, Criscito; Cambiaso, Tourè, Sturaro, Rovella, Fares; Ekuban, Destro. A disposizione. Semper, Marchetti, Sabelli, Biraschi, Masiello, Melegoni, Badelj, Behrami, Kallon, Caicedo, Pandev, Galdames. Allenatore. Ballardini.