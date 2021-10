Il generale di corpo d’armata della Finanza Fabrizio Carrarini ha visitato la caserma di Savona

Il generale di corpo d’armata Fabrizio Carrarini, comandante interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, si è recato in visita presso la caserma “Damiano Chiesa”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona.

Accolto dal col. t. ISSMI Salvatore Salvo, ha incontrato i comandanti di tutti i reparti della provincia di Savona, gli ufficiali alla sede e il personale in servizio al comando provinciale, al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, al guuppo ed una delegazione di Finanzieri in congedo della sezione A.N.F.I. di Savona.

Nell’occasione, l’autorità di vertice delle Fiamme Gialle operanti nelle regioni Liguria, Piemonte-Valle d’Aosta e Lombardia ha indirizzato a tutto il personale parole di vivo e sentito apprezzamento per il costante impegno profuso quotidianamente nelle attività di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità di matrice economica e finanziaria.

Un positivo e costruttivo messaggio di vicinanza è stato rivolto anche ai comandanti di Reparto (Nucleo P.E.F., gruppo, compagnia di Albenga e le tenenze di Finale Ligure e Cairo Montenotte). A loro il comandante interregionale si è rivolto per porre l’accento sui valori più autentici che devono orientare l’azione di ogni ufficiale del corpo e in particolare su quelli che più di altri esprimono l’etica di un comandante di reparto, come la disponibilità, lo spirito di corpo e la leale cooperazione nei rapporti inter-istituzionali, tutti fattori che inevitabilmente si riflettono, positivamente, nella vicinanza alla collettività ed alle istituzioni.

Inoltre, accompagnato dal comandante provinciale di Savona, il generale C.A. Fabrizio Carrarini ha incontrato il procuratore della Repubblica, il dottor Ubaldo Pelosi, dal quale ha raccolto attestazioni di stima, fiducia e soddisfazione sull’operato del corpo, all’insegna della massima sinergia e collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni.