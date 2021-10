Posted on

Finale Ligure. Questa notte i Vigili del Fuoco di Savona, precisamente la squadra 6A del Distaccamento di Finale, è intervenuta sulla SP490 in Via Caprazoppa, nei pressi Dell Ex stabilimento Piaggio, per un Incidente Stradale avvenuto tra un auto e uno scooter. Non si conoscono le cause dello scontro, sull autovettura viaggiavano due persone e altre due persone […]