Regione Liguria, un bando a favore di attività di volontariato per i giovani under 35

È aperto il bando regionale volto a coinvolgere i ragazzi fino ai 35 anni in attività di volontariato sociale, culturale, ambientale e di supporto alla comunità sul territorio. Possono partecipare organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo settore, con sede in Liguria, che potranno realizzare i progetti anche in sinergia con iniziative già attive. Tra gli altri obiettivi anche la promozione di sane abitudini in tema di alimentazione, alcool, sostanze e percorsi dedicati ai giovani a rischio di isolamento sociale. Domande entro il 2 novembre.