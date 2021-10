Coronavirus, boom di tamponi: oggi 12.339 tamponi antigenici rapidi

Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 12.339 tamponi antigenici rapidi.

“Certamente questi numeri sono l’effetto dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro: se abbiamo registrato moltissimi tamponi antigenici rapidi – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – ci conforta l’incremento molto significativo di prime dosi somministrate nella sola giornata di oggi, ben 1.195. Ormai è chiaro che il vaccino è la strada maestra per uscire da questa pandemia, tornare alla normalità e garantire al nostro Paese di poter cogliere le opportunità di sviluppo previste per i prossimi mesi con una previsione di crescita del Pil pari al 61% quest’anno e del 4,1% nel 2022“.

“Ci aspettavamo un incremento significativo della richiesta di prime dosi e tamponi e per questo abbiamo deciso di andare incontro alle esigenze dei cittadini garantendo, anche oggi e domani, l’apertura degli hub delle nostre Asl. In base alla mia ordinanza in vigore da ieri, esclusivamente coloro che abbiano già fatto la prima dose di vaccino e siano in attesa del rilascio del certificato verde hanno diritto alla gratuità del tampone: vogliamo incentivare i comportamenti virtuosi ed evitare che la scelta di pochi di non vaccinarsi ricada in termini di costi sui molti liguri e italiani che invece hanno scelto di fare il vaccino anti covid-19 per mettere in sicurezza se stessi e anche il Paese”.

In Asl1 sono state somministrate 249 prime dosi di vaccino anti Covid su 462 vaccini somministrati.

In Asl2 sono state 176 le prime dosi somministrate, a fronte di oltre 600 vaccini somministrati (alle ore 18).

In Asl3, presso l’hub della Sala Chiamata del Porto, su 400 vaccini somministrati, le prime dosi sono state 191.

In Asl4 le prime dosi somministrate oggi sono state 336 su 909 vaccini anti Covid somministrati oggi.

In Asl5 le prime dosi somministrate oggi sono state 243 su 567 vaccini somministrati complessivamente.