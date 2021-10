In vigore il Green Pass nei luoghi di lavoro: tutto ciò che c’è da sapere

Da oggi è in vigore l’obbligo del green passa nei luoghi di lavoro. Il pass dimostra di aver ricevuto la vaccinazione anti Covid e viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale, essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore oppure essere guariti negli ultimi sei mesi. Chi ne sarà sprovvisto non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato con conseguente sospensione dello stipendio e del pagamento dei contributi previdenziali fino all’esibizione del green pass, non verrà però licenziato. Stesse conseguenze verranno applicate ai lavoratori del settore privato. Le imprese con meno di 15 dipendenti possono sostituire chi non è in regola: in questo caso il lavoratore può essere sostituito per un massimo di 10 giorni.

La verifica è affidata al datore di lavoro o a un suo rappresentante che va delegato per iscritto. I controlli verranno effettuati all’ingresso, a tappeto, a campione o a rotazione attraverso l’app “VerificaC19” scaricabile sugli smartphone o i totem in grado di leggere digitalmente il Pass. Oppure anche tramite piattaforme per la Pa, come quelle utilizzate a scuola. Le verifiche potranno essere fatte a campione, ma devono essere sottoposti almeno il 20% dei dipendenti.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro. Il green pass sarà in vigore almeno fino al 31 dicembre, giorno in cui dovrebbe scadere lo stato di emergenza legato all’epidemia.