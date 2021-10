Genova, blocco delle attività portuali a Ponte Etiopia e al PSA: continua la protesta no green pass

Posted on

Genova. Pd ligure soddisfatto per la decisione del governo di stanziare 40 milioni per il trasferimento della facoltà di ingegneria dell’università di Genova in località Erzelli. In una nota il gruppo in Regione ha scritto:”Il Governo ha stanziato i 40 milioni di euro necessari a spostare la Facoltà di Ingegneria agli Erzelli. Una passo fondamentale […]