Albenga, ennesimo arresto da parte della Polizia Locale: fermato tunisino per detenzione e spaccio di droga

Ennesimo arresto da parte della Polizia Locale di Albenga che nella giornata di ieri (14 ottobre) ha sorpreso un tunisino classe 1988, in Piazza Arroscia con 5 dosi di droga.

Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo e prevenzione su tutto il territorio urbano con attenzione particolare per quelle zone più sensibili, hanno sorpreso l’uomo nella piazzetta del centro storico adiacente a Lungocenta Trento e, notando uno strano viavai di persone, hanno proceduto con gli accertamenti.

Alla vista della Polizia Locale l’uomo. ha provato, senza successo, a darsi alla fuga opponendo resistenza a pubblico ufficiale e reagendo con spinte e pugni una volta fermato dagli agenti in divisa.

Inutili i tentativi di divincolarsi dell’uomo trovato in possesso di 5 dosi di eroina.

L’uomo è stato tratto in arresto e trasportato in Comando in attesa del processo per direttissima.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “Continua incessantemente l’attività della Polizia Locale di Albenga che, ancora una volta, dimostra di conoscere la città e le persone che la frequentano.

In questa operazione è stata particolarmente importante la competenza e la preparazione dei nostri agenti specializzati, in grado di intervenire anche in situazioni delicate.

Il contrasto ai reati in materia di stupefacenti è, e continua ad essere, uno degli obiettivi principali del Piano di Sicurezza Urbana Vannucci/Montan che prevede sia la repressione che la prevenzione.

Siamo consci del fatto che occorre continuare a portare avanti e potenziare, così come stiamo facendo, i programmi di sensibilizzazione e informazione all’interno delle scuole e delle famiglie e, di pari passo continuare a combattere sul campo lo spaccio.

L’eroina purtroppo sta tornando, per questo è importante lanciare un messaggio forte: i “venditori di morte” devono essere spazzati via dal nostro territorio.

Questo continuerà a essere uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione e del Comando della Polizia Locale di Albenga”.