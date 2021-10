Sarzana, Presentato il progetto residenziale nell’ex-ospedale “San Bartolomeo”

È stato presentato nella sala consiliare di palazzo civico a Sarzana il nuovo complesso residenziale di social housing che sorgerà nell’area dell’ex ospedale “San Bartolomeo”: la terza iniziativa di sviluppo del Fondo Housing Sociale Liguria sul territorio spezzino (le altre due iniziative si trovano nella città della Spezia nel quartiere di

Bragarina e nell’area delle ex-fornaci Acam in via Fontevivo) realizzata con risorse di Cassa Depositi e Prestiti e delle principali Fondazioni bancarie del territorio. Con delibera n.270 la Giunta Ponzanelli ha approvato lo schema di convenzione per la realizzazione di opere urbanizzazione con Dea Capital Real Estate Sgr. L’intervento sarzanese, denominato “San Bartolomeo”, come detto, è localizzato nell’area dell’omonimo ex ospedale, dietro alla Casa della Salute e prevede la sua restituzione alla collettività attraverso la creazione di verde

pubblico, parcheggi, attività commerciali, valorizzazione dell’edificio storico principale e soprattutto la creazione di 57 alloggi in social housing, vale a dire sulla base di un programma integrato di interventi che ha l’obiettivo di offrire una soluzione a quanti non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato, per ragioni economiche (canoni troppo alti) o per l’assenza di un’offerta adeguata, ma non si trovano in situazioni di disagio tali da poter accedere al sostegno di natura pubblica. Alla conferenza stampa odierna hanno partecipato il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, il Presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino, Matteo Melley del CDA di CDP – Cassa Depositi e Presititi, Stefano Gianini

Investimenti FIA e FNAS-CDP Immobiliare SGR (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, Gloria Bonavita Fund Manager Fondo Housing Sociale Liguria- DeA Capital Real Estate SGR. Fra i punti qualificanti del progetto oltre agli alloggi, ci sono la continuità del linguaggio architettonico nel tessuto urbano, la corte interna che garantirà un’importante dotazione di spazi per la socializzazione, nuovi percorsi pedonali che collegheranno il giardino interno con i marciapiedi di via San Francesco e via della Croce che consentiranno il superamento del muro di cinta preesistente e la realizzazione di 15 parcheggi pubblici e spazi adibiti ad esercizi di vicinato: il tutto darà una nuova attrattività all’area dove è prevista anche la riqualificazione dell’illuminazione pubblica.