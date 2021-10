Dopo la campagna nelle farmacie, da oggi la Liguria sarà anche la prima regione in Italia dove si potrà fare il vaccino antinfluenzale nelle strutture di sanità privata

Quest’anno Regione Liguria ha stanziato 1,5 milioni di euro per l’acquisto di 100mila dosi di vaccino antinfluenzale in più rispetto al 2020, per un totale di oltre 600mila dosi