S. Stefano Magra, si diverte a sfrecciare a oltre 100 km/h davanti all’autovelox: identificato 52 enne

Sfrecciava a oltre 100 km/h davanti all’autovelox con uno scooter coprendo la targa con il casco ma è stato ugualmente rintracciato. E’ finita male la sfida agli autovelox di un 52 enne di Aulla (MS) un 52enne di Aulla che ha dovuto pagare 5909 euro di multa, la decurtazione di 69 punti dalla patente e 5 sospensioni della patente. Dalle indagini è emerso che l’uomo aveva numerosi verbali per eccesso di velocità non pagati. A scoprirlo i carabinieri di S. Stefano Magra che hanno inchiodato alle sue responsabilità l’uomo avvalendosi delle immagini della videosorveglianza che hanno confutato il suo tentativo di far ricadere la colpa sul figlio e sul nipote.