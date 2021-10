Carcare, truffata anziana: finto operaio dell’acquedotto sottrae 4.000 euro

Nella giornata odierna, una pensionata 79enne di Carcare ha denunciato di essere stata truffata.

Uno sconosciuto, qualificatosi come operaio dell’acquedotto, ha infatti comunicato alla donna che vi era un problema di inquinamento dell’acqua, chiedendole poi di riporre soldi e oggetti di valore all’interno del frigorifero per evitare un possibile danneggiamento dovuto ai prodotti chimici da utilizzare. La signora, ignara di ciò che stava accadendo, ha così assecondato le indicazioni del malfattore, allontanatosi poi dall’abitazione con 4mila euro in contanti e vari oggetti in oro. Sul luogo della truffa sono intervenuti i carabinieri di Carcare e del nucleo radiomobile della compagnia di Cairo Montenotte: in corso le indagini.