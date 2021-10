Funivie, Benveduti (Regione Liguria): “Se non fosse stato per la Lega non parleremmo di messa in sicurezza e ricostruzione di questo impianto”

A pochi giorni dal ballottaggio, guarda caso, il Pd si è accorto del problema di Funivie di Savona. Il maldestro tentativo del consigliere Arboscello di intestarsi battaglie altrui, quando il contributo del Pd è stato pressoché nullo, spalanca ancora una volta gli occhi ai cittadini chiamati a decidere a chi affidare la gestione del proprio comune nei prossimi cinque anni”. È lo sfogo dell’assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti.

“Se non fosse stato per l’intervento della Lega, in particolare del senatore Paolo Ripamonti e della deputata Sara Foscolo – aggiunge l’assessore -, oggi non parleremmo di messa in sicurezza e ricostruzione di questo impianto, altamente strategico per il territorio ligure, né tantomeno sarebbe garantita la continuità occupazionale fino a novembre dell’anno prossimo. Soprattutto grazie al loro impegno, e a quello del ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che ha ascoltato nelle scorse settimane a Savona le organizzazioni sindacali, si devono i risultati citati dal consigliere regionale. Senza dimenticare, il lavoro che, come amministrazione regionale, abbiamo portato avanti con la struttura commissariale, per avviare nei tempi più brevi i lavori di ripristino dell’infrastruttura funiviaria, rimasta danneggiata dagli eventi metereologici dell’autunno 2019”.

“Insomma, anziché mettere pressione all’azienda per richiedere l’attivazione della cassa integrazione, rivendicano tutto ciò che è stato ottenuto dalla Lega. Fortunatamente i savonesi non hanno l’anello al naso, e ricordano chi si è speso per il territorio. Per la politica del fare, noi ci siamo stati e ci saremo” conclude Benveduti.