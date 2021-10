Vaccino anti COVID, da lunedì via alla vaccinazione antinfluenzale per le categorie a rischio. Inoltre in vista due open day dedicati alla Polizia

Da lunedì 11 ottobre, presso l’HUB Sala Chiamata del Porto (piazzale San Benigno, 1), sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale per le categorie sotto indicate , in accesso diretto e gratuitamente dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 18. La vaccinazione antinfluenzale potrà essere somministrata da sola, o nella stessa seduta, combinata con la vaccinazione anti Covid (prima, seconda o terza).

Presso tale HUB potranno accedere alla vaccinazione antinfluenzale i soggetti – di età maggiore o uguale a 12 anni – appartenenti alle categorie:

Soggetti dai 60 anni compiuti in su

Soggetti di età compresa fra 12 anni e 59 anni con condizioni di rischio

Soggetti dai 12 anni in su in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico

Donne in gravidanza

Medici e personale sanitario di assistenza

Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio

Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e particolari categorie di lavoratori

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani

Donatori di sangue.

Si ricorda che gli utenti che rientrano nelle categorie target (circolare ministeriale n.14614 dell’8/4/2021 che comprende anche i soggetti dai 6 mesi ai 6 anni senza condizioni di rischio e i soggetti dai 6 mesi ai 59 con condizioni di rischio)possono comunque accedere alla vaccinazione anti-influenzale gratuita attraverso i consueti canali: su prenotazione CUP con somministrazione presso gli 8 ambulatori di Igiene e sanità pubblica Asl3 presenti sul territorio (qui link alle sedi: http://www.asl3.liguria.it/campagna-antinfluenzale-2021-22.html); richiedendola al proprio Medico di Medicina Generale o alle Farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale antinfluenzale; comunità per disabili e anziani; associazioni di appartenenza o centri trasfusionali (solo per i donatori di sangue).

Inoltre, sono stati organizzati dalla Asl 3 e dalla Questura di Genova due Open Day vaccinali dedicati al personale della polizia di Stato, che si terranno presso l’hub sala Chiamata del Porto in piazzale San Benigno nelle giornata di lunedì 11 e martedì 12 ottobre.

Nello specifico sarà messa a disposizione una linea in accesso diretto per effettuare la vaccinazione (sia prima che seconda dose) negli orari di apertura dell’Hub (dalle 8 alle 18) senza prenotazione, con percorso dedicato.