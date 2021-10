Comitato pro Autostrada ALbenga-Carcare-Predosa: “Necessità urgente di porre mano alla esecuzione del progetto”

In occasione della Festa Nazionale del Tartufo a Millesimo, sabato 2 ottobre, si è svolto un incontro sul progetto autostradale Albenga-Carcare-Predosa con la presenza del sindaco di Imperia Claudio Scajola, dei rappresentanti della Regione Liguria e della Provincia di Cuneo e dei sindaci del comitato sostenitori della realizzazione del progetto.

“E’ stata ribadita la necessità urgente di porre mano alla esecuzione del progetto ancor più urgente dalla ventilata chiusura dell’autostrada Carcare-Savona per interventi di manutenzione straordinari” spiegano dal comitato (i sindaci Pronzalino, Colombo, Badano e Molinaro).

“Una situazione insostenibile che sta penalizzando gravemente l’economia delle province liguri strette tra continue criticità che emergono ancor più in occasione delle difficoltà dovute ad un dissesto idrogeologico che impedisce la circolazione veicolare sulle direttrici per e dal Piemonte isolando intere province”.

“E’ appena il caso di ricordare che la Torino-Savona, quella per Genova e l’Autostrada dei Fiori, erano state progettate perché le strade non erano più in grado di poter smaltire il traffico che oggi si vorrebbe dirottare ancora sulle stesse già obsolete da decenni”.

“Un’opera attesa, anche fin troppo, dalla popolazione ligure in primis e dalle regioni del nord ovest che avranno sicuramente un impulso economico straordinario dalla realizzazione di questa arteria autostradale che creerà le premesse per uno sviluppo territoriale con benefici duraturi e profondi. Il comitato è grato per l’attenzione che viene riservata al progetto e per i passi concreti e decisivi che avvicinano le amministrazioni liguri e piemontesi nella realizzazione della tanto agognata autostrada Albenga-Carcare-Predosa”, hanno concluso.