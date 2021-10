Imperia, convegno sulle infrastrutture con la partecipazione del Ministro Carfagna

Posted on

Savona. Un nuovo carcere per il comprensorio. Questa la richiesta che il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Andrea Melis ha inviato al prefetto vicario di Savona Giuseppe Montella. Scrive Melis: “Con la chiusura dell’istituto penitenziario Sant’Agostino, Savona è rimasta l’unica provincia ligure sprovvista di un carcere. Una lacuna inaccettabile per un territorio come questo […]