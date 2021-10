Firmato a Pistoia il protocollo d’intesa tra Comuni Medievali: tra questi c’è anche Cairo Montenotte

Unire le forze e condividere le strategie per promuovere e valorizzare luoghi, eventi e feste medievali.

Con questi obiettivi Caterina Garra, assessore al commercio, sport e patrimonio, e Francesca Pera, consigliera delegata al turismo, hanno partecipato lo scorso fine settimana al Festival dei Luoghi Medievali, in programma a Pistoia, per la firma del protocollo d’intesa tra sedici Comuni italiani rappresentativi di sette Regioni (Fucecchio, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Pescia, Prato, Calenzano, Monteriggioni, Volterra, Anagni, Viterbo, Narni, Fermo, Gradara, Incisa Scapaccino, Cairo Montenotte e Ariano Irpino).

L’obiettivo è quello di condividere un calendario di eventi inerente festeggiamenti e rievocazioni storiche medievali; una rete di amministrazioni destinata a crescere nel tempo, per offrire ai turisti una gamma sempre più ampia di eventi e manifestazioni.

La giornata di sabato 2 ottobre si è aperta alle 15 nella sala Maggiore del Palazzo comunale di Pistoia con una cerimonia di benvenuto delle autorità cittadine e la firma del protocollo d’intesa da parte degli amministratori presenti. A seguire, è stato condiviso il progetto di rete tra i Comuni e ha avuto luogo un workshop sul turismo medievale con interventi, tra gli altri, di Don Luca Carlesi e di Giovanna Frosini, docente di Storia della lingua italiana all’Università per stranieri di Siena, rispettivamente sul culto di San Jacopo e sulla cucina medievale. Per il resto del weekend piazza del Duomo si è trasformata in un villaggio medievale con giochi, accampamenti e spettacoli rievocativi.

Un evento unico che ha ospitato al suo interno circa 30 gruppi storici provenienti da tutta Italia, mentre i bar presenti nella piazza centrale sono diventati taverne, con personale vestito in abiti d’epoca. Per due giorni grandi e piccini hanno potuto prendere parte a laboratori di pittura e araldica su scudi, prove di tiro con l’arco, addestramento con la spada e armi in asta e molto altro.

La manifestazione ha ospitato circa duecento figuranti nella giornata di sabato e il doppio in quella di domenica. Accampamenti medievali, artigiani e mercati hanno fatto da cornice alle esibizioni dei gruppi storici provenienti da tutta la Toscana con sbandieratori, musici, arcieri, balestrieri, uomini d’armi, giullari, cantastorie, giochi, danze, rievocazioni e molto altro. Oggi pomeriggio nell’atrio del tribunale si terrà un processo medievale. A chiudere la manifestazione una salva di archibugi.