Auto contro camion questa sera a Cairo Montenotte, il bilancio dell’incidente è di una persona ferita, l’autista dell’auto, rimasto incastrato tra le lamiere. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, sul posto anche i soccorsi medici che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi: pesanti le ripercussioni al traffico.