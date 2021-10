Maltempo, Toti e Giampedrone in visita nelle zone colpite dal maltempo per effettuare sopralluoghi

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone effettueranno tra oggi e domani alcuni sopralluoghi nelle zone maggiormente colpite dal maltempo.Toti e Giampedrone sono alle 16 a Savona, in località Santuario e alle 17.30 a Pontinvrea. Mercoledì, Giampedrone effettuerà sopralluoghi in Valle Stura e alle 12 sarà in Comune a Rossiglione.