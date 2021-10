Maltempo, la Regione pronta a chiedere lo stato di emergenza nazionale

Posted on

I dati di “Save the Children” L’11,3% dei minori che vivono in Liguria si trovano in condizioni di povertà relativa. Il numero è triplicato negli ultimi dieci anni, in linea con il dato nazionale, dove si è partiti dal 3,7% del 2008. A denunciare la condizioni di povertà e disagio dei minori è Save the […]