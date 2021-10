Savona 2021, Schirru (Centrodestra): “Mi aspettavo qualcosa in più in termini di affluenza ai seggi”

Angelo Schirru, candidato del centrodestra commenta i primi risultati parziali: “Al momento le sezioni scrutinate sono veramente poche, attendiamo i risultati finali o almeno il 90% dei voti”. La forbice vede in vantaggio Marco Russo di circa 9-10 punti percentuali, un vantaggio importante: “In questo momento il dato è quello che conosciamo”, ha detto Schirru che poi ha proseguito: “Attendiamo la fine dello scrutinio, sicuramente abbiamo avuto un buon riscontro anche la campagna elettorale è stata intensa, partecipata, emozionante in alcuni momenti che ha aggiunto tanto alla mia esperienza”. Sul dato dell’affluenza che a Savona si è attestata al 52,4%: “Mi aspettavo qualcosa in più ma oggi c’è stato anche un problema climatico di sicuro ho riscontrato molto interesse da parte dei savonesi alle problematiche della città e alle soluzioni”. Non è mancata una riflessione sul maltempo e sulla fragilità del territorio: “Bisogna pensare ad una mappatura delle aree esondabili, alla sistemazione dei tombini, alla situazione dei ponti e poi c’è il discorso relativo all’entroterra dove è necessario fare un grande lavoro e un grande piano che si deve finanziare”. Infine sul possibile ballottaggio e gli appoggi: “Non lo so, aspettiamo il risultato poi ci sentiremo faremo l’analisi e cercheremo di fare capire ai cittadini l’importanza del nostro progetto e che abbiamo una concezione molto concreta e pragmatica”.