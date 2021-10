Comunali 2021, ecco i nomi dei candidati nei 52 comuni liguri chiamati al voto

Posted on

Nei giorni scorsi attraverso l’ex consigliere regionale del PD Mauro Righello è stata fatta pervenire per conto della Associazione Fischia il Vento un messaggio di solidarietà ai Ministro Speranza, indegnamente attaccato dai fascioleghisti. Ecco la risposta del Ministro: “Il 25 aprile è la festa più bella per il nostro Paese. E’ il giorno in cui […]