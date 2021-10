Ospedale Gaslini, Raccolti 110 litri di latte per 80 neonati prematuri

In occasione della ‘Settimana per l’allattamento materno’ (Sam) dall’1 al 7 ottobre, promossa dal Waba (World alliance for breastfeeding action), l’Oms e l’Unicef divulghiamo i dati inerenti i primi sei mesi di vita della ‘Banca del latte umano donato’ (Blud) della Regione Liguria sita presso l’ospedale Gaslini che ha iniziato dall’8 marzo il suo percorso per la raccolta, il trattamento, la conservazione e la distribuzione del latte umano donato: sono stati raccolti 110 litri di latte del quali hanno potuto usufruire ottanta piccoli neonati prematuri e la generosità delle mamme si sta allargando ad altre città della Regione.