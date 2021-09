Autorità Portuale Mar Ligure Occidentale, approvato regolamento sportello unico amministrativo

Il Comitato di gestione nella riunione odierna ha deliberato l’approvazione del Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo (SUA), strumento fondamentale per l’accelerazione del processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa del sistema portuale.

L’avvio operativo dello Sportello consentirà di velocizzare e semplificare i procedimenti amministrativi e autorizzativi concernenti le attività economiche. In particolare, entro il prossimo 31 dicembre l’Autorità di sistema intende assicurare la gestione tramite il SUA di almeno il 25 per cento dei procedimenti indicati nel Regolamento, tra cui il rilascio di autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali, le procedure di accesso agli atti e le autorizzazioni all’occupazione di spazi pubblici portuali.

Il Comitato ha anche approvato il Protocollo d’Intesa tra Assoporti – Associazione dei Porti Italiani e Federmanager per il recepimento del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, firmato il 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager, valido anche per dirigenti e Segretari Generali delle Autorità di Sistema Portuale.

Inoltre, sono state approvate alcune sospensioni di aree in concessione per dare avvio e proseguire importanti opere infrastrutturali quali la riqualificazione dell’edificio Hennebique, la nuova Torre Piloti, lo spostamento del Viadotto di Voltri-Prà e il consolidamento dell’accosto di ponente di Ponte dei Mille.

Infine, il Comitato ha aggiornato la seduta per l’esame dell’argomento iscritto all’ordine del giorno relativo al rilascio della concessione pluriennale in capo a Terminal Rinfuse, tenuto conto della richiesta in tal senso della Commissione Consultiva e dei membri del Comitato di Gestione.