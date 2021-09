Genova, Torna la “Festa dello Sport”

Torna in totale sicurezza “La Festa dello Sport” al Porto Antico: a partire dalle 10 e per tutta le giornate di sabato e domenica sarà possibile provare gratuitamente decine di discipline, tra cui arti marziali, calcio, scherma, danza e badminton. Sarà sufficiente ritirare all’ingresso il “Passaporto dello Sport”. La parola d’ordine sarà “sport per tutti”: presente anche il progetto SportAbility con la Jet Ski Therapy dedicata ai bambini con disabilità insieme al campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia. Domani sera torna anche il tradizionale Galà delle Stelle nello Sport ai Magazzini del Cotone dove verranno premiati gli sportivi più amati dai liguri, tra cui Audero della Samp e Ballardini del Genoa, gli atleti di Tokyo 2020 e la new entry genovese delle Frecce Tricolori Alessandro Sommariva