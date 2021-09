CGIL Savona, Simone Turcotto eletto segretario FILT

Simone Turcotto, alla presenza della segretaria Regionale FILT CGIL Liguria, Laura Andrei, e del segretario della Camera del Lavoro di Savona Andrea Pasa, oggi è stato eletto nuovo segretario FILT Cgil Savona nel corso dell’assemblea generale, composta da 35 delegati, che si è tenuta presso la S.M.S. Leginese “Milleluci”.

FILT CGIL Savona è la categoria che tutela le lavoratrici e i lavoratori nel settore trasporto terrestre su ferro e gomma, trasporto marittimo e portualità, aereo, viabilità ed autostrade e logistica.

Simone Turcotto, dipendente Chef Express, ha iniziato la sua attività sindacale come delegato nel 2009, entrato nella Filcams CGIL Savona come funzionario nel 2014 e in Segreteria FILCAMS Cgil Savona nel 2016. Ricopre il ruolo in Segreteria del NIDIL CGIL Savona dal 2018 e dal 2020 è entrato nella categoria FILT Savona come funzionario. Proseguirà l’opera del precedente segretario Fabrizio Castellani, che ha guidato la categoria negli ultimi anni raggiungendo il limite di mandato.