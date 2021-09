Albenga, volontari in azione per pulire la via Julia Augusta: raccolti 35 kg di rifiuti

Pulizia straordinaria della via Julia Augusta questa mattina ad opera di un nutrito numero di persone munite di buona volontà e senso civico.

L’iniziativa è partita da alcuni lavoratori del Decathlon Albenga e dall’Agenzia viaggi Baia del Sole in collaborazione con SAT e l’assessorato all’Ambiente del comune di Albenga.

Durante la mattinata sono stati raccolti circa 35 kg di rifiuti abbandonati. Afferma l’assessore Gianni Pollio presente alle operazioni di pulizia: “Mentre ci sono associazioni e persone civili disponibili a dare una mano alla pulizia e mantenimento di un ambiente sano, ci sono altri che, purtroppo, si disinteressano ed abbandonano rifiuti senza alcun senso civico anche in un luogo di così alto interesse storico e culturale come la nostra via Julia Augusta. La speranza è che questo buon lavoro possa diventare un esempio costante per tutti quei cittadini che purtroppo si ostinano a comportarsi in modo selvaggio”.

“Ringrazio SAT che ha fornito gratuitamente il materiale necessario alla raccolta e che con solerzia ha provveduto immediatamente a ritirare i rifiuti raccolti e tutti i volontari che hanno partecipato a questa magnifica iniziativa” conclude l’assessore Pollio.