Da domani stop allo stato di grave pericolosità degli incendi in Liguria

Cessa lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi in vigore dallo scorso 24 luglio. La Regione Liguria ha firmato il decreto che entra in vigore a partire dalla mezzanotte di sabato 18 settembre. Lo stato di grave pericolosità prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnici, sia per l’abbruciamento di materiale vegetale e anche il divieto di mettere in funzione apparecchi elettrici come motoseghe.