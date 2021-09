S. Margherita Ligure, auto si cappotta: ferite tre persone

Grave incidente nella serata di ieri a Santa Margherita Ligure dove una macchina su cui viaggiavano una mamma e i suoi due figli si è capottata per cause da accertare. Immediati i soccorsi medici che hanno trasferito i feriti in ospedali. La donna e una figlia in codice rosso. In corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.