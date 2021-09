Alassio, 21 milioni di euro per la protezione dell’abitato costiero

Un altro passo avanti per la protezione dell’abitato costiero di Alassio attraverso la ricostituzione dell’arenile ed opere di difesa.

A seguito della teleconferenza svoltasi nella giornata di ieri, alla presenza degli amministratori comunali e dei tecnici della RTP incaricati della relativa progettazione, ma soprattutto alla presenza di una folta schiera di tecnici della Regione Liguria dei Servizi Ecosistema Costiero (con la dirigente Ilaria Fasce) e dell’Ufficio VIA, si è stabilito un piano d’azione per l’affidamento delle opere del secondo lotto di intervento per ulteriori 2 milioni e mezzo di euro entro la fine dell’anno solare.

Il progetto complessivo, per circa 21 milioni di euro, prevede un ripascimento su tutta la costa, una barriera longitudinale alla linea di riva ed il prolungamento dello sbarramento recentemente realizzato a levante in zona ex Adelasia.

Primariamente si darà corso ad un monitoraggio del primo lotto di intervento, ultimato nella scorsa primavera, in fase di redazione.

Conseguentemente all’analisi dei risultati dei rilievi del monitoraggio, sarà possibile valutare le priorità di intervento, che, considerate le risultanze dei modelli matematici progettuali, sono attualmente ipotizzate in un secondo lotto di ripascimento con materiale, in tutto o in parte, proveniente da cava terrestre compatibile con la tipologia della sabbia alassina.