Estate da record in Liguria, crescono i turisti italiani e stranieri

Quella del 2021 è stata per la Liguria un’estate dai grandi numeri: rispetto al 2019 si è vista una crescita del 5,5% di turisti italiani così come un aumento del 33% di turisti stranieri rispetto al 2020. Al primo posto per presenze straniere c’è la Germania: +56% ad agosto fino a raggiungere il 92% di turisti in più rispetto all’anno scorso. Seconda la Svizzera, che ad agosto tocca il +60% di arrivi. In aumento anche Austria, Belgio, Paesi Bassi e USA che, dopo la quasi totale assenza nel 2020, tornano in Liguria registrando presenze per il +96%. Numeri che dimostrano quanto la Liguria sia stata riconosciuta anche all’estero come meta sicura grazie sia all’andamento positivo della campagna vaccinale sia all’assicurazione in caso di contagio messa a punto da Regione Liguria per la prima volta in Italia