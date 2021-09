Genova, auto contro tir in sosta: muore una donna di 85 anni

Drammatico incidente nel quartiere genovese di Pontedecimo dove un’auto è entrata in rotta di collisione con un tir. Nell’impatto è morta una donna di 85, conducente dell’autovettura. Secondo la ricostruzione dei fatti, la vettura si sarebbe schiantata contro un tir parcheggiato. Il marito della donna che era al volante è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Sul posto i soccorsi medici e la Municipale per gli accertamenti. Da stabilire le cause dell’impatto, si ipotizza un malore del conducente.