Posted on

Albenga. Altri due arresti per spaccio sono stati messi a segno ieri sera dai carabinieri di Albenga. In manette sono finiti Abdelgani Draoui, 30 anni, marocchino e il connazionale Abdelhadi Lebkiri, 42 anni in Italia senza fissa dimora. A entrambi è stata contestata la cessione di un grammo e mezzo di cocaina a due acquirenti italiani. […]