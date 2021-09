Savona, rinviata a ottobre la presentazione del libro sulla Cappella Sistina

Posted on

Savona. Conto alla rovescia per il disinnesco dell’ordigno bellico individuato in un cortile a Villapiana di Savona tra via Milano e via Torino. La squadra tecnica è al lavoro per la preparazione dell’operazione che avrà il suo culmine giovedi. L’area è stata suddivisa in una zona rossa ed una gialla di attenzione. Gli abitanti della […]