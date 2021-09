Vaccino anti COVID, da mercoledì in tutte le ASL open day permanente

Da mercoledì prossimo in tutte le Asl della Liguria sarà presente un punto vaccinale per la somministrazione senza prenotazione delle prime e delle seconde dosi per tutte le fasce d’età. Una sorta di Open Day permanente che non andrà a sostituire le linee già dedicate a giovani e personale scolastico e che non andrà a influire sulle prenotazioni già in essere ma che ci consentirà di dare un’ulteriore spinta alla campagna di Regione Liguria, offrendo un servizio ancora più efficiente e veloce a chi decide di effettuare il vaccino mettendosi in sicurezza in vista dell’autunno e dell’inverno. Lo ha reso noto il presidente della REgione Liguria, Giovanni Toti.