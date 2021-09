Unicef Liguria, a Savona la commemorazione dell’ 11 settembre

Posted on

Attivo l’accordo tra Regione Liguria e Regione Emilia-Romagna per la reciprocità vaccinale in ambito turistico. Dalle ore 12 di giovedì 5 agosto gli emiliano-romagnoli in vacanza in Liguria potranno prenotare la seconda dose del vaccino anti Covid sul portale https://prenotovaccino.regione.liguria.it/. I liguri in vacanza in Emilia-Romagna potranno prenotarla attraverso il portale https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/. Per potersi vaccinare […]