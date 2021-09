Bassetti: “Alcuni, evidentemente in assenza di altri argomenti dicono che io starei più’ in televisione che in corsia”

“Alcuni, evidentemente in assenza di altri argomenti dicono che io starei più’ in televisione che in corsia. Ebbene, anche oggi, come ogni giorno sono qui con il mio team a lavorare in quella ‘corsia’, che è la mia vita e che rende possibile e interessante quello che poi racconto sui mezzi di comunicazione. Passo qui più ore dell’orologio(basterebbe guardare il mio cartellino che timbro diligentemente ogni mattina e ogni sera!!) Gli invidiosi e i detrattori senza idee (di cui purtroppo l’Italia ribolle) se ne facciano una ragione: riesco a fare entrambe le cose, che peraltro rientrano entrambe nei miei compiti istituzionali di Professore universitario. Se a qualcuno piace quello che faccio e vuole prendere il mio posto e’ molto semplice.

Il prof. Matteo Bassetti, direttore della clinica di MAlattie infettive del San Martino di Genova in un post su Facebook risponde alle critiche ricevute per il fatto di essere più in TV che in corsia:



Ecco la ricetta per fare il Prof. Bassetti: studino medicina per 6 anni (se sono bravi altrimenti 7 o si specializzino in malattie infettive per 4 anni, facciano un dottorato di ricerca per 4 anni, vadano a fare una post-doc a Yale per quasi due anni, diventino dirigente medico per 10 anni, poi facciano il primario per 10 anni e infine partecipino e vincano un concorso pubblico da Professore Ordinario. E nel frattempo (mentre si fa il medico tutti i giorni in corsia) pubblichino 700 articoli su riviste indicizzate con oltre 22000 citazioni e un indice H di 75 (a 50 anni). Semplice no?