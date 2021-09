Savona 2021, la lista Toti per Savona presenta i suoi candidati

Si è tenuta oggi nel centralissimo corso Italia la presentazione della

Lista ‘Toti per Savona’ a sostegno del candidato sindaco Angelo Schirru. Una lista formata da 32 persone che sono espressione della società civile, del mondo dell’associazionismo, del commercio e dell’imprenditoria, con capolista Pietro Santi. Alla presenza del governatore Giovanni Toti e dello stesso Angelo Schirru i candidati sono stati presentati alla stampa e alla città.

“Questa lista – ha detto Giovanni Toti – intende essere per Savona quello che è la nostra formazione politica a livello regionale, rispecchiandone i valori e portando avanti i progetti di interesse per un territorio, quello savonese, che consideriamo strategico. Una forza quindi radicata sul territorio, espressione delle professionalità e delle competenze della società civile, che sia di sostegno ad

Angelo Schirru non solo in questa campagna elettorale, in cui tutti i candidati si sono già dati molto nda fare, ma anche più avanti, nel corso dell’amministrazione quotidiana della cosa pubblica. Credo che tutte le liste che sostengono Schirru siano competitive e siano in grado di accendere l’interesse dei cittadini: il centrodestra unito è forte e convincente, sono sicuro che governerà bene Savona

esattamente come ha fatto e continuerà a fare in Liguria”.

“In tutte queste settimane di campagna elettorale ho sentito la vicinanza del presidente Toti e di tutti i candidati della sua lista – ha aggiunto Angelo Schirru – Abbiamo stilato insieme e condiviso un programma concreto e ponderato, che ci impegneremo a mettere in pratica sin dai primi giorni di

mandato. Quello che mi ha colpito di più, parlando con chi ha scelto di correre con questa lista e visitando insieme a loro tutti i quartieri di Savona, è la profonda conoscenza che tutti hanno della nostra città. Di ogni strada mi hanno aiutato a individuare i problemi, le soluzioni e le potenzialità di crescita, che abbiamo appunto condensato nel nostro programma. Ho avuto modo, più in

generale, di constatare come la coalizione che mi sostiene sia coesa e unita, aspetto determinante per garantire ai savonesi cinque anni di buon governo”.

“Non mi ci è voluto molto per scegliere da che parte stare – ha dichiarato il capolista Pietro Santi – Credo che lista Toti per Savona rappresenti la sintesi ideale del mio modo di vedere la politica e dell’idea di città che ho in testa e per la quale voglio continuare a lavorare. Negli ultimi cinque anni ci siamo trovati a fare i conti con una situazione finanziaria disastrosa, che abbiamo ereditato dalla

sinistra mettendo in ordine il bilancio. Con questa premessa il prossimo ciclo amministrativo ci consentirà di fare ancora di più e meglio. Sono certo che i savonesi ci daranno la loro fiducia, scegliendo di andare avanti e di non tornare indietro”.

Soddisfatti anche Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano e Mauro Demichelis, rispettivamente coordinatori regionale, cittadino e provinciale di Cambiamo!: “Il fatto di essere stati i primi a chiudere la trafila burocratica per la presentazione della lista la dice lunga sull’entusiasmo e la voglia di partecipazione che ci ruota intorno e sull’organizzazione della nostra forza politica. In queste settimane abbiamo potuto constatare come la candidatura di una persona di alto profilo come Angelo Schirru abbia colpito positivamente i savonesi. In tanti sono venuti al nostro point elettorale per chiedere informazioni, avere delucidazioni sul programma, segnalare alcuni problemi. Adesso non abbiamo alcuna intenzione di fermarci: chiusa e presentata la lista, torneremo subito in strada, a

fare campagna elettorale porta a porta”.

Ecco la lista dei candidati

Pietro Santi (detto Piero) nasce a Savona il 26 giugno 1964. Nel 1990 entra per la prima volta in consiglio comunale e poi nel 2009 approda in Provincia dove viene nominato Assessore con molteplici deleghe. Alle elezioni del 2016 è il più votato tra i consiglieri comunali di Savona ed

entra nella giunta Caprioglio come Assessore a Lavori Pubblici, manutenzioni e verde pubblico. A fine Giugno 2021 entra in Cambiamo! E diventa capolista della lista “Toti per Savona”.

Ileana Romagnoli nasce a Travagliato (BS) il 6 Settembre 1953. Ex docente liceale, da sempre impegnata nel sociale, nel 1995 viene eletta consigliere nazionale ANCI, nel 1996 vice presidente ANCI Liguria e attualmente presiede la commissione Welfare ANCI Liguria. Da anni impegnata in consiglio comunale è attualmente assessore a Sociale, Sanità, Politiche scolastiche ed educative, Politiche abitative, integrazione e convivenza, rapporti con il volontariato a Savona.

Acquarone Mauro nasce a Savona il 2 Aprile 1957. Laureato in medicina, specializzato in ginecologia ed ostetricia per anni ha lavorato presso la ASL 2 savonese e ora svolge la libera professione come specialista ginecologo.

Amenduni Matteo nasce a Savona il 3 Giugno 1980. Ha conseguito due diplomi di scuole superiori, quello al liceo scientifico e geometra. Attualmente è impiegato in un’azienda come capo area. Dal 2014 al 2019 è stato consigliere comunale con delega allo sport a Celle Ligure.

Amodio Antonio nasce a Castellammare di Stabia (NA) l’11 Agosto 1984. Laureato in giurisprudenza è insegnante di diritto ed economia politica. È anche personal trainer e titolare dell’azienda Revolution Fit SSD.

Barberis Laura nasce a Savona il 23 Luglio 1966. Laureata in Scienze Politiche, nel 1997 viene assunta dalla amministrazione provinciale di Savona e poi trasferita nel 2000 al ministero dell’istruzione dove presta attualmente servizio presso l’ambito territoriale di Savona.

Bottaro Silvia nasce a Savona il 5 Maggio 1951. Laureata in pedagogia, consigliere comunale dal 1998 al 2005. Si occupa di cultura ed arte da decenni, prima come direttore della civica pinacoteca e museo di Savona, poi come perito e critico d’arte. Socio onorario di P.A. Croce Bianca di Savona, della AIAS di Savona, dell’AMMI provinciale e presidente della consulta provinciale di Savona. Nel 2004 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere al merito della

Repubblica Italiana.

Cataudello Cristina nasce a Savona il 10 Giugno 1966. Diplomata come infermiere professionale, oggi lavora come funzionario amministrativo della Provincia di Savona ai servizi finanziari – provveditorato e patrimonio – bilancio e contabilità. Dal 2013 al 2015 è stata segretaria confederale UST CISL Imperia Savona con delega alle riforme costituzionali e alle politiche socio sanitarie del territorio.

Cipollina Carlo nasce a Savona il 18 Ottobre 1946. Fino al 2004 ha lavorato per “Le Funivie. Da molti anni impegnato nella formazione giovanile attraverso la Parrocchia del Sacro Cuore e come segretario dell’Unione Sportiva Priamar. È stato consigliere comunale di Savona dal 1990 al 2001

Coppo Zaimaj Margarita nasce a Skrapar (ALB) il 9 Settembre 1973. Laureata in economia e commercio, è commercialista e libera professionista.

Corriga Mauro nasce a Savona il 25 Settembre 1984. È personal trainer presso la sua palestra e preparatore atletico di sport come lotta, pattinaggio di velocità, ginnastica, calcio e nuoto. È stato tre volte campione italiano di lotta greco romana.

Costabile Renato nasce a Imperia (IM) il 10 Luglio 1953. Diplomato come ragioniere, dal 2015 è in pensione dopo aver lavorato per anni come esattore/collettore delle imposte dirette. Dal 2006 al 2010 è stato consigliere comunale nella circoscrizione di Villapiana.

Costantino Franco nasce a Savona il 28 Agosto 1967. È dipendente del Ministero dell’Interno, presso la Questura di Savona, da oltre trent’anni, ed è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per la sua attività nel volontariato. Dal 1998 è anche responsabile progettuale AICS con il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per l’inserimento lavorativo di detenuti, ex detenuti e categorie svantaggiate.

D’amore Augusto Maurizio nasce a Savona il 21 Febbraio 1961. Dopo varie esperienze lavorative in diversi settori, è stato amministratore di condominio fino al 2015. Dal 1994 esercita il ruolo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Dallaglio Alda nasce a Savona il 29 Marzo 1943. Impiegata, è presidente per la provincia di Savona della associazione piccole e medie imprese “API”Confapi” e prima donna in Italia come presidente. Attualmente è consigliere comunale a Savona.

Garbarino Luca nasce a Savona il 2 Gennaio 1966. Dipendente con esperienze nella costruzione di trasformatori di media tensione. Membro del direttivo provinciale UILM Savona da 21 anni.

Guerrisi Salvatore nasce a Savona il 18 Aprile 1969. Diplomato come elettrotecnico, assolto in Marina Militare, ex consigliere comunale.

Gugliotta Alessandro nasce a Savona il 9 Febbraio 1970. Impiegato per anni nel settore delle vendite. Da 11 anni è presidente dell’Associazione Bocciofila savonese.

Marrucci Annacecilia nasce a Savona il 27 Febbraio 1967. Laureata in giurisprudenza, avvocato titolare presso il suo studio, si occupa soprattutto di diritto civile, diritto di famiglia e responsabilità medica.

Mascia Maurizio nasce a Venezia (VE) il 6 Novembre 1961. Geometra, ha lavorato per anni nel nsettore dell’edilizia. Attualmente è agente assicurativo sul territorio di Savona. Ha fatto parte della maggioranza politica del Sindaco di Varazze Bozzano nel suo primo mandato.

Minetti Ramona nasce a Savona il 14 Maggio 1986. Laureata in tecniche di radiologia, attualmente lavora al Santa Corona di Pietra Ligure come radiologa. È stata atleta della Nazionale italiana di pattinaggio corsa.

Orlando Raffaella nasce a Savona il 26 Dicembre 1967. Laureata in medicina, è medico di famiglia dal 2006, in prima linea durante la pandemia.

Orsi Fabio nasce a Savona il 30 Dicembre 1975. Avvocato, si occupa in particolare diritto amministrativo, finanza di progetto e diritto demaniale. Eletto consigliere comunale a Savona per la prima volta a 25 anni, ha ricoperto questo ruolo per due mandati, dal 2001 al 2011.

Palinuro Rosalba nasce a Savona il 22 Novembre 1954. Laureata in architettura, specializzata in particolare in restauro, conservazione del patrimonio architettonico, progettazione e studio di interni. Attualmente è docente scolastica.

Perozzi Paolo nasce a Savona il 13 Settembre 1963. Iscritto all’Albo dei barman professionisti dal 1996, attualmente è responsabile acquisti e barman a Savona.

Rossi Silvio nasce a Savona l’8 Giugno 1948. Capitano di Marina Mercantile (Direzione Marittima di Genova). Attualmente fondatore e Presidente della Società Rossmare Interntional srl Bunkeraggi internazionali e Agenzia Marittima con sede a Savona.

Saccone Tinelli Simona nasce a Genova il 17 Gennaio 1971. Da sempre nel mondo del volontariato, è responsabile welfare per Ugl Liguria, dove si occupa di disabilità, emarginazione, pari opportunità.

Scasso Gianluigi nasce a Savona il 28 Maggio 1970. È Primo maresciallo nell’Aeronautica militare, nel 2007 è stato insignito del Cavalierato al merito della Repubblica Italiana. Per anni è stato anche volontario presso la Croce Rossa di Savona.

Testa Giuseppe nasce ad Avellino (AV) l’8 Luglio 1954. È Presidente uscente dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Savona ed da 40 anni è al servizio della categoria, oltre che essere molto attivo nel sociale.

Timori Fiorenzo nasce a Bergamo il 24 Dicembre 1952. Per anni ha lavorato presso l’Agenzia delle dogane italiane ed è stato nella segreteria regionale FEMCA di Savona. Nel 1995 prende la guida del Partito EDEUR come segretario.

Verde Enrico nasce a Torino (TO) il 28 Luglio 1971. Laureato in economia e commercio, è agente immobiliare proprietario di una sua agenzia con due sedi a Savona.

Voicu Violeta nasce a Galati (ROMANIA) il 19 Agosto 1982. Estetista a Savona e socia di un’associazione sportiva dilettantistica. Opera nel mondo del volontariato sportivo e sociale.