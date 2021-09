Finale Ligure, dal 1° ottobre obbligo di green pass per accedere al Comune

Dopo il Comune di Imperia anche quello di Finale a partire dal 1° ottobre ha istituito l’obbligatorietà del green pass per accedere alle istituzionali e operative, compresi gli spazi di proprietà comunale ceduti in concessione od in uso ad altri soggetti per l’esercizio di servizi o attività rivolte a soddisfare esigenze dei Cittadini e compresi altresì i veicoli di proprietà del Comune. L’ordinanza sarà in vigore fino alla fine dello stato emergenziale attualmente fissato al 31 dicembre prossimo.