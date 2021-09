Castellaro, uomo intossicato dal fumo di un incendio

Addirittura un quarto incendio ha interessato il ponente ligure nel pomeriggio di oggi. A Castellaro si è sviluppato un incendio di sterpaglie che ha interessato una serra. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire le origini del rogo. La vittima, un 57enne, è stato trovato a terra nella serra, intossicato dal fumo. Trasportato in ospedale non è in gravi condizioni. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche l’elicottero antincendio e i volontari. Le fiamme sono state domate ed è stata effettuata la bonifica. Le fiamme sarebbero partite dal fuoco di pulitura nei pressi di una serra acceso dal proprietario nonostante sia ancora in vigore il divieto di accensione fuochi emanato da Regione Liguria.