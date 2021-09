Ceriale, due migranti trovati a bordo di un mezzo pesante sulla A10

Due migranti sono stati trovati in un’area di parcheggio sulla A10 nei pressi di Ceriale a bordo di un mezzo pesante. La segnalazione è arrivata da alcuni automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e le forze dell’ordine. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.