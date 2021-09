Posted on

Sono in corso i lavori di ripristino del manto erboso sintetico Si dovrebbe regolarmente disputare domenica alle 15 la partita valida per la 28° giornata del Campionato di Promozione Celle-Taggia allo stadio “Olmo-Ferro”. Infatti, nel corso di questa settimana verranno eseguiti i lavori di ripristino del manto sintetico sradicato in alcune zone del campo. Domenica […]