Turismo, a Genova dati record anche a settembre

Dopo il tutto esaurito di agosto, a Genova il turismo vola anche a settembre, con più del 50% delle stanze prenotate che salgono al 60% nei giorni del Salone Nautico. Questa estate tanti turisti hanno scelto il capoluogo ligure per le loro vacanze, sempre più lunghe: da inizio maggio ad ora si è passati da una media di 2 a 4 giorni nelle strutture alberghiere e punte di 7/9 in quelle extralberghiere. E settembre non sarà da meno, grazie agli eventi di richiamo internazionale, come Genova Jeans proprio in questi giorni. Lo ha reso noto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.